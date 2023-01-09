Хорватия теперь в зоне Шенгена. Как оформить туда визу?

С 1 января Хорватия стала членом Шенгенского соглашения. В связи с этим меняются правила въезда в неё. Раньше, чтобы посмотреть Загреб и другие достопримечательности страны Балканского полуострова, туристам приходилось оформлять национальную визу. Теперь попасть туда можно по шенгенской визе. Как её оформить и во сколько это обойдётся — рассказали в Ассоциации туроператоров России.

Фото: Секрет Фирмы Секрет Фирмы

Документы на визу для поездки в Хорватию можно подать в Москве и ещё 18 городах России. Но сначала нужно заполнить заявление на сайте Министерства иностранных дел Хорватии.

Эту бумагу вместе с загранпаспортом и пакетом документов для подтверждения цели поездки нужно будет лично принести в визовый центр. Если заявитель в течение последних 59 месяцев не сдавал биометрию, нужно будет сдать и её.

Тем, кто едет в Хорватию как турист, на лечение или тем, у кого там есть недвижимость, выдадут краткосрочную визу С. Лицам старше 12 лет за неё нужно будет заплатить три сбора: консульский — €80 (около 6000 рублей), сервисный — €27,5 (около 2100 рублей) и логистический — €6,5 (490 рублей). В общей сложности за хорватский «шенген» придётся выложить €113,5, или 8590 рублей.