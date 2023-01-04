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3 часа назад

В какие страны можно отправиться с домашними животными, а в какие не стоит

runews24.ru

Совместное путешествие с домашними животными в последнее время уже не является редкостью. Некоторым туристам не с кем оставить своего питомца, а кому-то очень сложно расставаться на длительное время. О том, как спланировать такой отдых, а также куда можно отправиться путешествовать с четвероногим другом сообщило издание Sport-express.

В какие страны можно отправиться с домашними животными
Фото: runews24.rurunews24.ru

Для начала владельцам домашних животных нужно тщательно обдумать все плюсы и минусы такого путешествия. Для питомца это стресс, а хозяина ждет решение вопросов по документации, а также неизбежные ограничения, связанные с проживанием в отелях и гостиницах.

Так, в первую очередь необходимо ознакомиться с правилами для въезда питомца в желаемую страну, оформить ветеринарный паспорт, поставить животному прививки и собрать документы, разрешающие перевозку.

Затем хозяину следует выбрать подходящие варианты для проживания с питомцем, собрать аксессуары, которые понадобятся в поездке, а также подготовить аптечку и заранее узнать в какую ветклинику можно обратиться во время отдыха.

Самой популярной страной для путешествий среди россиян остается Турция. К домашним животным там хорошо относятся, а с каждым годом на турецких курортах появляется все больше отелей, где путешественникам можно разместиться вместе с питомцами.

Помимо этого, без проблем взять питомца с собой можно и в Египет, для въезда в который не нужно получать какие-либо специальные разрешения. Однако в Египте количество отелей, разрешающих размещение домашнего животного, более ограничено по сравнению с Турцией.

Стоит отметить, что, например, в Тунис с питомцами лучше не отправляться: проживание в отеле с животным там встречается в единичных случаях. В некоторых странах введен строгий запрет на въезд четвероногих. К ним относятся Мальдивские острова.

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