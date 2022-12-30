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2 часа назад

Путешественникам раскрыли секреты правильной упаковки чемодана

Lenta.ru

Путешественникам раскрыли главные секреты правильной и максимально эффективной упаковки вещей в чемодан и в ручную кладь. Об этом пишет портал Travel and Leisure.

Путешественникам раскрыли секреты правильной упаковки чемодана
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Так, при подготовке к поездке крайне важно брать только те предметы, которые действительно нужны, и соотнести их с ожидаемой погодой. Кроме того, туристам стоит заранее узнать о возможности постирать одежду в месте проживания — это позволит сократить количество взятых с собой вещей.

Еще один совет — собирать вещи в одной цветовой палитре. Это поможет не только сократить объем багажа, но и облегчит выбор одежды на отдыхе.

«Перепроверьте перед отъездом: разложите то, что вы хотите упаковать, а затем отойдите хотя бы на несколько часов. Вернитесь назад и спросите себя по отношению к каждой вещи: "А действительно ли мне это нужно?"» — посоветовали авторы материала.

Также во время поездок необходимо правильно распределить вещи между ручной кладью и чемоданом. Так, в ручную кладь стоит убрать все необходимые в пути лекарства, электронику, билеты и паспорта, маску для сна, а также очки для чтения. Все остальные вещи можно убрать в багаж, поскольку до приземления самолета они вряд ли понадобятся.

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