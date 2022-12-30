Путешественникам раскрыли секреты правильной упаковки чемодана

Путешественникам раскрыли главные секреты правильной и максимально эффективной упаковки вещей в чемодан и в ручную кладь. Об этом пишет портал Travel and Leisure.

Фото: Lenta.ru Lenta.ru

Так, при подготовке к поездке крайне важно брать только те предметы, которые действительно нужны, и соотнести их с ожидаемой погодой. Кроме того, туристам стоит заранее узнать о возможности постирать одежду в месте проживания — это позволит сократить количество взятых с собой вещей.

Еще один совет — собирать вещи в одной цветовой палитре. Это поможет не только сократить объем багажа, но и облегчит выбор одежды на отдыхе.

«Перепроверьте перед отъездом: разложите то, что вы хотите упаковать, а затем отойдите хотя бы на несколько часов. Вернитесь назад и спросите себя по отношению к каждой вещи: "А действительно ли мне это нужно?"» — посоветовали авторы материала.