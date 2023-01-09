Как быстро спастись от укачивания в транспорте

Для многих людей укачивание в транспорте может сыграть решающую роль при планировании путешествия. Это состояние доставляет очень много дискомфорта, поэтому некоторые путешественники избегают определенного вида транспорта. О том, как наслаждаться поездками и спасаться от укачивания без таблеток — в материале “Рамблера”.

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Откройте окно

Даже зимой свежий воздух может помочь от укачивания. Дело в том, что в транспорте могут быть различные запахи, которые усугубляют укачивание. Например в автомобиле или автобусе это может быть запах бензина или освежителей для воздуха. В самолетах и поездах также есть специфичные запахи.

Если вы едете в машине, то лучше всего открыть окно и высунуться туда. Если вы плывете на корабле, то нужно выйти на открытую палубу. В поезде также можно открыть окно. Однако этот способ не поможет в самолете или общественном автобусе.

Смотрите в одну точку в небе

Чтобы привести в норму ваш вестибулярный аппарат, нужно зафиксировать глаза в одной точке. Она должна быть неподвижной. Если вы будете смотреть на пролетающие мимо машины и деревья, то ваше состояние только ухудшится. Если вы едете на поезде или летите самолетом, можно зафиксировать ваши глаза в определенной точке в салоне, здесь главное — не смотреть в окно и на движущиеся предметы.

Приложите холод к голове и затылку

Возьмите бутылку холодной воды или попросите намочить полотенце. Приложите что-то холодное к голове. Дело в том, что во время укачивания может подниматься температура и давление, учащается сердцебиение. Холодные вещи способствуют снятию этих симптомов и облегчат ваше состояние.

Съешьте мятный или кислый леденец