Какие вещи в отелях лучше не трогать

Отель — не самое стерильное место. Горничные физически не могут дезинфицировать номера после каждого постояльца, а для отельеров такая услуга может быть слишком дорогой. Поэтому в гостиницах есть определенные условия и регламенты для уборки. Если заглянуть в них, то можно понять, какие вещи лучше не трогать в отеле. О том, где скапливается больше всего грязи и бактерий — в материале “Рамблера”.

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Покрывало

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Покрывало есть в каждом номере отеля и лежит на каждой кровати. Дотронуться до него стоит лишь один раз — когда вы будете снимать его с постели. После этого положите его в шкаф и не трогайте руками — горничные сами постелят его на вашу кровать. Дело в том, что покрывала носят в химчистку крайне редко, так как они сделаны из плотного материала и, согласно регламенту, их не надо стирать после каждого постояльца.

Тем не менее, покрывала могут быть очень грязными. Их бросают на пол, ставят на них чемоданы, которые ездили по аэропорту и по улицам, а также ходят по ним в уличной обуви. Поэтому каждый раз, после того, как вы дотрагиваетесь до него, руки лучше помыть.

Кресла и мягкие сидушки стульев

Мягкие кресла также нуждаются в химчистке, но отельеры не тратят деньги на то, чтобы приводить их в порядок после каждого гостя. На эти стулья могут вставать с ногами, проливать напитки, еду. На стульях и креслах сидят дети в грязных памперсах, а также туда складывают грязную одежду. Если вы не хотите думать о том, сколько людей в грязных брюках сидело здесь перед вами, лучше не пользоваться креслом и стульями. Или садиться на них исключительно в уличной одежде.

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