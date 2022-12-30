Почему на взлете и посадке в самолете выключают свет

В самолете существуют определенные правила безопасности, которые соблюдает экипаж самолета. Не секрет, что самыми аварийными для перелета считаются взлет и посадка. Поэтому правила во время этих процессов строже, чем на протяжении всего полета. Как правило, на взлете и посадке в самолете выключается свет и пассажиры сидят в полной темноте, если не включают индивидуальные лампы. О том, зачем это делается — в материале “Рамблера”.

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Для глаз пассажиров и экипажа

Ночью пассажиры и экипаж самолета должны привыкнуть к естественному освещению за бортом. Дело в том, что в случае аварийной ситуации питание и электроприборы, в том числе освещение, может быть недоступно. Тогда всем, кто находится в салоне, нужно будет действовать в условиях естественного освещения. Соответственно днем это — яркое солнце, а ночью — темнота.

Можно быстрее заметить огонь

Если вы будете сидеть в темном помещении, то лучше заметите яркую вспышку за бортом. Ей может быть огонь. Несмотря на то, что двигатели и другие части самолета загораются довольно редко, даже в таком случае пилоты смогут посадить самолет. Однако чем раньше пассажиры или экипаж заметят аварийный случай, тем быстрее все службы будут готовы к безопасной посадке.

Низкая вероятность замыкания