Как выгодно купить билеты на поезд в 2023 году

Чтобы сэкономить на поездке, стоит просматривать раздел с акциями или же покупать билеты заблаговременно. Об этом рассказали в Федеральной пассажирской компании.

Фото: РИА "ФедералПресс" РИА "ФедералПресс"

«Есть правила, которые в 2023 году позволят оформлять проездные документы на самых выгодных условиях», – отмечают в пресс-службе.

Если вы еще не определились с месяцем для путешествия, то стоит рассмотреть февраль, март и ноябрь. В это время обычно самые дешевые билеты, а вот в сезон летних отпусков – самые дорогие.

Если же ехать в плацкарте не хочется, а выбор падает на СВ, купе или «люкс», то тут лучшим вариантом станет покупка билета заранее. В этих вагонах действует динамическая система ценообразования, поэтому чем ближе к поездке, тем дороже.