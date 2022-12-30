Новости путешествий
Отдых в России
Личный опыт
Заграница
Лайфхаки
Путеводители
+2° в 
USD 71.98EUR 76.08
Войти в почту
41 минуту назад

Как выгодно купить билеты на поезд в 2023 году: три способа

РИА "ФедералПресс"

Чтобы сэкономить на поездке, стоит просматривать раздел с акциями или же покупать билеты заблаговременно. Об этом рассказали в Федеральной пассажирской компании.

Как выгодно купить билеты на поезд в 2023 году
Фото: РИА "ФедералПресс"РИА "ФедералПресс"

«Есть правила, которые в 2023 году позволят оформлять проездные документы на самых выгодных условиях», – отмечают в пресс-службе.

Если вы еще не определились с месяцем для путешествия, то стоит рассмотреть февраль, март и ноябрь. В это время обычно самые дешевые билеты, а вот в сезон летних отпусков – самые дорогие.

Если же ехать в плацкарте не хочется, а выбор падает на СВ, купе или «люкс», то тут лучшим вариантом станет покупка билета заранее. В этих вагонах действует динамическая система ценообразования, поэтому чем ближе к поездке, тем дороже.

Также выгодным решением будет просмотр предложений в разделе акций или покупка билетов за бонусы по программе лояльности «РЖД Бонус», передает РИА «Новости». Бонусы можно получить за поездки внутри страны, а также за услуги по перевозке автомобилей.

Лайфхаки,Федеральная пассажирская компания,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители