Как выгодно купить билеты на поезд в 2023 году

Чтобы сэкономить на поездке, стоит просматривать раздел с акциями или же покупать билеты заблаговременно. Об этом рассказали в Федеральной пассажирской компании.
«Есть правила, которые в 2023 году позволят оформлять проездные документы на самых выгодных условиях», – отмечают в пресс-службе.
Если вы еще не определились с месяцем для путешествия, то стоит рассмотреть февраль, март и ноябрь. В это время обычно самые дешевые билеты, а вот в сезон летних отпусков – самые дорогие.
Если же ехать в плацкарте не хочется, а выбор падает на СВ, купе или «люкс», то тут лучшим вариантом станет покупка билета заранее. В этих вагонах действует динамическая система ценообразования, поэтому чем ближе к поездке, тем дороже.
Также выгодным решением будет просмотр предложений в разделе акций или покупка билетов за бонусы по программе лояльности «РЖД Бонус», передает РИА «Новости». Бонусы можно получить за поездки внутри страны, а также за услуги по перевозке автомобилей.