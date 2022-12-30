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1 час назад

Россиянам дали советы, как сэкономить на путешествиях по России поездом

Секрет Фирмыиещё 3

Новогодние праздники — отличное время, чтобы попутешествовать, повидать отдалённые уголки родины, развеяться перед рабочими буднями или повидать родных. Путешествовать самолётом бывает накладно (да и не в каждом пункте назначения есть аэропорт), а ехать на автомобиле — значит толком не отдохнуть. И тут на выручку приходят поезда — тем более что есть способ сэкономить на покупке билетов. Об этом сообщили в пресс-службе «дочки» РЖД, Федеральной пассажирской компании (ФПК).

как сэкономить на путешествиях по России поездом
Фото: Секрет ФирмыСекрет Фирмы

Как отметили в ФПК, билет в 2023 году можно купить выгоднее, если воспользоваться графиком регулирования тарифов, опубликованным на сайте РЖД.

«Данный график показывает, как именно в течение года варьируется цена билетов, а значит, пассажир может заранее выбрать наиболее выгодный период для совершения поездки. Так, в сезон летних отпусков цена на проезд будет повышаться из-за высокого спроса, а в феврале, марте или ноябре — снижаться», — объяснили в компании.

Также сэкономить можно, выбирая билеты заранее — продажи на большинство поездов по России открываются за 90 суток до самой поездки (а на некоторые внутрироссийские поезда — за 120). На старте их цена минимальна, да и выбор будет больше.

Также можно выбрать билеты в разделе «Тарифы и акции» на официальном сайте РЖД. Там выкладывают актуальные скидки для путешествий в плацкарте, специальные тарифы, подарочные карты и другие опции. Кроме того, совершать выгодные поездки поможет программа лояльности — накопленные баллы можно обменивать на билеты.

Лайфхаки,Федеральная пассажирская компания,РЖД,
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