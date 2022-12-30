как сэкономить на путешествиях по России поездом

Новогодние праздники — отличное время, чтобы попутешествовать, повидать отдалённые уголки родины, развеяться перед рабочими буднями или повидать родных. Путешествовать самолётом бывает накладно (да и не в каждом пункте назначения есть аэропорт), а ехать на автомобиле — значит толком не отдохнуть. И тут на выручку приходят поезда — тем более что есть способ сэкономить на покупке билетов. Об этом сообщили в пресс-службе «дочки» РЖД, Федеральной пассажирской компании (ФПК).

Фото: Секрет Фирмы Секрет Фирмы

Как отметили в ФПК, билет в 2023 году можно купить выгоднее, если воспользоваться графиком регулирования тарифов, опубликованным на сайте РЖД.

«Данный график показывает, как именно в течение года варьируется цена билетов, а значит, пассажир может заранее выбрать наиболее выгодный период для совершения поездки. Так, в сезон летних отпусков цена на проезд будет повышаться из-за высокого спроса, а в феврале, марте или ноябре — снижаться», — объяснили в компании.

Также сэкономить можно, выбирая билеты заранее — продажи на большинство поездов по России открываются за 90 суток до самой поездки (а на некоторые внутрироссийские поезда — за 120). На старте их цена минимальна, да и выбор будет больше.