Во время отдыха мы всегда получаем больше положительных эмоций, чем обычно. И вполне естественно, что нам хочется запечатлеть на фото как можно больше счастливых моментов во время путешествия. Однако разве не всем еще надоели однотипные кадры у пальмы или куста с цветами?

"Рамблер" на просторах социальной сети TikTok нашел видеоролик, в котором названы самые живописные и "фотогеничные" места курортного города Сочи. Благодаря видео пользователя с ником @kickyjane, отправляясь в поездку в этот юный город, вы будете заранее знать, где можно сделать самые шикарные фотографии.

Кстати, автор видео отмечает, что все эти локации можно успеть посетить за один день. И помимо того, что там вы сможете сделать идеальные снимки, вы еще и сполна насладитесь красотами этих мест.