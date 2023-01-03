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1 час назад

Лучшие места Сочи для того, чтобы сделать идеальный снимок: видео

Мира Маркина

Во время отдыха мы всегда получаем больше положительных эмоций, чем обычно. И вполне естественно, что нам хочется запечатлеть на фото как можно больше счастливых моментов во время путешествия. Однако разве не всем еще надоели однотипные кадры у пальмы или куста с цветами?

"Рамблер" на просторах социальной сети TikTok нашел видеоролик, в котором названы самые живописные и "фотогеничные" места курортного города Сочи. Благодаря видео пользователя с ником @kickyjane, отправляясь в поездку в этот юный город, вы будете заранее знать, где можно сделать самые шикарные фотографии.

Лучшие нейросети для создания картинок и обработки фотографий

Кстати, автор видео отмечает, что все эти локации можно успеть посетить за один день. И помимо того, что там вы сможете сделать идеальные снимки, вы еще и сполна насладитесь красотами этих мест.

Ранее "Рамблер" показывал, какие 11 вещей обязательно нужно сделать в Сочи.

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