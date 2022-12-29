Почему в аэропортах все такое дорогое

Возмущение о том, почему в аэропортах все очень дорого, можно услышать каждый раз, когда вы куда-то улетаете. Бутылка воды за 100 рублей считается нормой, а еда может быть значительно дороже, чем даже в самых хороших ресторанах. О том, почему в аэропортах все всегда дорого — в материале “Рамблера”.

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Контроль безопасности

Прежде, чем пройти в зону вылета, пассажира проходят несколько досмотров. То же самое происходит с едой, водителем и всеми ящиками, расположенными в грузовой машине. Дело в том, что в аэропортах тщательно следят за безопасностью не только на борту самолетов, но и в самих залах вылета, и на это уходит много ресурсов. Что и входит в ценник, который пассажиры видят в конце.

Высокий спрос

Все зависимости от сезона, спрос на продукты в аэропортах будет всегда. Люди продолжали летать даже во время карантина, и соответственно продолжали делать покупки. В связи с тем, что это будет актуально всегда, покупатель может устанавливать любую цену, так как вне зависимости от нее, люди будут покупать.

Отсутствие конкуренции

В аэропортах нет смысла конкурировать за счет цен, так как сильно уменьшить ее не получится из-за дополнительных расходов. Поэтому конкурировать за счет этого не получится. Если хотите дешевую еду, то выбирайте другие категории кафе и ресторанов, например, фастфуд.

Высокая арендная плата