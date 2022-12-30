Как отдохнуть на горнолыжном курорте и не разориться

Горнолыжные курорты ежегодно пользуются большой популярностью среди любителей активного отдыха. Однако для многих такой отдых сильно бьет по кошельку. К счастью, есть несколько способов, которые позволят не отказываться от любимого досуга и при этом сэкономят бюджет. Подробнее о них – в материале "Рамблера".

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Выбирайте непопулярные курорты

Большинство туристов выбирают курорты, которые у всех на слуху. К примеру, огромной популярностью пользуется Красная Поляна. Чтобы существенно сэкономить, выбирайте менее "заезженные" варианты – качество отдыха там не хуже, а цены ниже. В частности, обратите внимание на Цахкадзор в Армении, Завьялиху в Челябинской области, Домбай на Кавказе и гору Соболиную на Байкале.

Следите за акциями

Многие горнолыжные курорты время от времени проводят акции и предлагают отдыхающим скидки – как правило, в начале и в конце сезона. Чтобы не пропустить информацию о специальных предложениях, следите за сайтами курортов и подпишитесь на их рассылки.

Бронируйте жилье в ближайших населенных пунктах

Отель или квартира на курорте обойдется куда дороже, чем проживание в ближайшем населенном пункте. Как правило, добраться оттуда до горнолыжной трассы можно на общественном транспорте. Выбирайте жилье с кухонное зоной, чтобы удалось также сэкономить на походах в рестораны.

Отдыхайте компанией

Во-первых, так веселее. Во-вторых, с друзьями вы существенно сэкономите на жилье и на аренде автомобиля.

Берите перекус