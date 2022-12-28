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39 минут назад

Почему пассажирские самолеты не поднимаются выше 12 километров

Мария Кимакович

Пассажирские авиалайнеры летают, как правило, на высоте от 9 до 12 километров. Высота полета имеет ограничения из-за некоторых факторов. Поэтому пилоты выше заданной «отметки» судно не поднимают. Какие причины тому виной, и могут ли самолеты летать выше, читайте в материале «Рамблера».

Почему пассажирские самолеты не летают выше 12 километров
Фото: unsplashunsplash

На оптимальную высоту полета лайнеры поднимаются в первые 10 минут после взлета. Как уже отмечалось выше, это отметка от 9 до 12 километров. Зависит она от погоды, характеристики и веса судна, направления полета. Для каждого борта диспетчеры рассчитывают оптимальную высоту полета индивидуально. Но при этом эта высота варьируется именно в озвученных рамках.

Дело в том, что на высоте от 9 до 12 километров воздух разряжен, поэтому лайнер легче преодолевает сопротивление и тратит меньше горючего. Ниже указанной высоты лететь самолету попросту опасно: можно попасть в грозу, встретить птиц, которые могут попасть в двигатель, или, например, вертолеты.

Максимальная же высота полета ограничена из-за других причин.

Во-первых, воздух на высоте крайне разряжен. Из-за этого самолетам перестает хватать мощности, чтобы нормально продолжать движение.

Во-вторых, подниматься выше 12 километров опасно, поскольку у пилотов в случае чрезвычайной ситуации будет меньше времени, чтобы вернуться на безопасную высоту. Много времени придется потратить на снижение, а порой даже секунды в случае аварийной ситуации играют решающую роль.

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И, наконец, в-третьих, пилотам необходимо постоянно держать связь с диспетчерами. На высоте качество этой связи ощутимо снижается, что может быть чревато большими проблемами.

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