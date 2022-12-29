Почему пересадка и стыковочный рейс – не одно и то же

Путешествие на самолете дает возможность преодолевать огромные расстояния в считанные часы. Но далеко не до всех точек в мире в силу определенных обстоятельств можно добраться без пересадок. Чем отличается стыковочный рейс от пересадочного, читайте в статье “Рамблера”.

Фото: Кадр из фильма "Терминал" Кадр из фильма "Терминал"

Если описать одним предложением, то стыковочный рейс представляет собой перелет с одной либо несколькими пересадками. Он может осуществляться как одной авиакомпанией, так и разными. Например, если они являются партнерами, хотя это и не обязательное условие. В этом случае в проездных документах пассажира будут сделаны соответствующие отметки. Авиакомпании берут на себя ответственность за стыковку и пересадку клиентов.

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Когда перевозчики независимы, то каждый из них предоставляет собственную квитанцию, а пассажир отвечает за стыковку сам.

В транзитном аэропорту пассажир пересаживается в другой самолет – или в том же терминале (в лучшем случае), или в соседнем. В некоторых случаях требуется переезд в другой аэропорт. Обязательно изучите правила въезда в страну, через которую вы летите транзитом. Некоторые государства требуют получения визы.

Чем отличается стыковочный рейс от перелета с пересадкой?

Основные различия для пассажиров заключаются в следующих моментах:

Билет на стыковочный рейс будет один, а если вы летите с пересадками, то приобретаете проездной документ для каждого участка пути. Кстати стыковка может быть любой длительности. Когда вы летите рейсом со стыковкой, то вам достаточно пройти регистрацию в точке первой посадки на борт. В случае с пересадкой пассажир обязан зарегистрироваться на стойке авиакомпании на каждом отрезке пути. Пассажиры, которые летят стыковочным рейсом, между перелетами находятся в транзитной зоне. За редким исключением им не нужно проходить паспортный контроль. В случае с пересадкой вы покидаете борт, забираете багаж и идете регистрироваться на следующий рейс (со всеми вытекающими). Важный момент: если ваши планы изменились и вы не вышли на посадку на любом отрезке стыковочного полета, то ваш билет аннулируется. Например, если ограничиться использованием первой половины пути, то вернуться удастся только по билету, по которому пассажир прилетел в этот аэропорт.

Кстати ручную кладь досматривают и в том, и в другом случае. Если по какой-то причине во время полета с пересадкой вы не можете покинуть зону транзита и не успеваете получить багаж (и зарегистрировать его со сменой бирок), можно попросить об этом сотрудников аэропорта.

Помните о том, что ответственность за опоздание на рейс, когда вы летите с пересадками, лежит на пассажире. Поэтому рекомендуем заранее подумать о том, скол

ько времени понадобится на прохождение всех инстанций. Проверьте, в каком терминале окажетесь после первого перелета и куда идти потом. Например, рейсы международные и внутренние осуществляются из разных терминалов. Если есть возможность зарегистрироваться онлайн на самолет, то воспользуйтесь ей для экономии времени.

Чем “стоповер” отличается от стыковочного рейса