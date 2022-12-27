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1 час назад

Бывшая стюардесса рекомендовала путешественникам оставлять обувь в сейфе отеля

Lenta.ru

Бывшая стюардесса рекомендовала путешественникам оставлять обувь в сейфе отеля вместе с ценными вещами. Таким лайфхаком она поделилась в статье для издания Business Insider.

Стюардесса рекомендовала туристам оставлять обувь в сейфе отеля
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Бэт Виндзор (Beth Windsor), проработавшая стюардессой десять лет, объяснила, что этот лайфхак поможет не забывать в сейфе отеля личные вещи. По ее словам, необходимо положить в сейф вместе с другими вещами именно обувь, в которой вы собираетесь выходить в день отъезда.

«Вы ведь не покинете гостиницу без обуви, так что это отличный способ напомнить себе о спрятанных в сейфе вещах. Это был первый совет, который я получила от коллеги, когда только начинала работать бортпроводником», — сказала Виндзор.

Лайфхаки,
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