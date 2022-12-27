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57 минут назад

Туристы нашли способ вернуться домой вопреки отмене рейсов и прославились в сети

Lenta.ru

Четверо пассажиров отмененного рейса 20 часов добирались на арендованной машине из штата Флорида в Огайо (США), чтобы успеть домой к рождественскому сочельнику, и прославились в TikTok. На видео, собравшее несколько миллионов просмотров в сети, обратили внимание в Daily Mail.

Туристы нашли способ вернуться домой и прославились в сети
Фото: Лента.руЛента.ру

Четверо американцев — два молодых человека и две девушки, ранее незнакомые друг с другом — застряли в международном аэропорту Тампы, штат Флорида, в четверг, 22 декабря, из-за снежного шторма, который вызвал массовую отмену рейсов по всей стране. Следующий вылет планировался не ранее субботы, 24 декабря, однако подружившиеся туристы нашли способ вернуться домой к Рождеству.

Вопреки погоде молодые люди решили арендовать машину и вместе проделать путь от Тампы до Кливленда — пробыть в дороге пришлось около 20 часов.

«Я понятия не имел, смогу ли я добраться домой — я просто хотел наконец-то вернуться и покончить с этим. Это было целое приключение», — рассказал о своих эмоциях участник путешествия.

Одна из девушек решила поделиться историей в TikTok. К концу поездки американцев ролик набрал более 13 миллионов просмотров.

Ранее в декабре сообщалось, что сильнейший зимний шторм и «циклон-бомба» стали причиной отмены тысячи авиарейсов в аэропортах США в преддверии Рождества. Отмечалось, что американским авиакомпаниям пришлось отменить около трех тысяч рейсов.

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