Названы способы избежать обмана при аренде жилья на Новый год

«Самое важное — это понимание того, что объект недвижимости сдает человек, который имеет на это право. У него должно быть какое-то право: доверенность, право собственности, договор какой-то о доверительном управлении. Лучше снимать у собственника, а если человек никакого отношения [к объекту недвижимости] не имеет, то лучше, конечно, не связываться», — заявил специалист.