Как экипаж и пассажиры отмечают Новый год прямо в самолете

Бортпроводникам и другим членам экипажей самолетов тоже приходится работать в новогоднюю ночь. О том, как это происходит, читайте в материале "Рамблера".
Скорее всего, многие из нас представляют новогоднюю ночь на борту самолета чем-то необычным, веселым и праздничным. На самом же деле, все обстоит немного иначе.
Западные авиакомпании уделяют большее внимание Рождеству, а не новогодней ночи:
"У нас часто есть специальное меню и праздничное оформление на рейсах на Рождество, но обычно не на Новый год", — говорит Джеймс Бойд, глава отдела по связям с общественностью Singapore Airlines.
Бортпроводник Мигель Муньоз рассказывает, что для пассажиров никаких торжеств не планируется, но сам экипаж отметит праздник с напитками и конфетами.
"Экипаж моей авиакомпании представлял собой смесь культур и национальностей, поэтому мы делали то, что делали бы у себя дома.
Следуя тем традициям, которые были у каждого из нас в своей стране", — рассказал Муньоз.
Сам Мигель родом из Испании, поэтому под "бой курантов" съел 12 виноградин. По испанской традиции, если съесть виноградины в нужный момент, год принесет удачу и процветание.
В некоторых авиакомпаниях более внимательно относятся к праздникам. Так, например, компания KLM готовит для пассажиров элемент торжества:
"Находиться на борту в Новый год на самом деле странный опыт: ведь момент наступает неожиданно, когда мы пролетаем высоко над океаном или пустыней. На борту, пролетая через линию перемены дат, нас ждет особое удовольствие. Кейтеринговая служба обеспечивает наличие шампанского на борту для наших пассажиров, путешествующих на этих рейсах.
Когда часы бьют 12, капитан делает объявление, а бортпроводники подают шампанское, чтобы поднять тост. Экипаж, конечно же, пьет безалкогольный напиток, так как мы никогда не пьем во время работы на борту. Совместный тост — это действительно особенный момент, потому что вы как будто желаете всем Нового года прямо с неба!", — сообщается на сайте аиакомпании.