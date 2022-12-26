Как экипаж и пассажиры отмечают Новый год прямо в самолете

Когда часы бьют 12, капитан делает объявление, а бортпроводники подают шампанское, чтобы поднять тост. Экипаж, конечно же, пьет безалкогольный напиток, так как мы никогда не пьем во время работы на борту. Совместный тост — это действительно особенный момент, потому что вы как будто желаете всем Нового года прямо с неба!", — сообщается на сайте аиакомпании.