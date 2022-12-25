Россиянам напомнили, что делать при отмене рейсов из-за снегопадов

На что именно могут рассчитывать пассажиры задержанных рейсов, накануне напомнили в Роспотребнадзоре, сообщает ИА DEITA.RU.
Если рейс перенесен из-за непогоды, пассажир отказаться от полета и вернуть стоимость авиабилета, даже если тариф был невозвратным.
Кроме того, можно даже компенсировать моральные расходы и требовать возмещения убытков. Необходимо в письменной форме подать претензию. Потерявший отпуск пассажир имеет право требовать компенсацию в размере 25 процентов МРОТ за каждый час задержки, но не более половины стоимости авиабилета, если перевозчик не докажет, что просрочка произошла по причине непреодолимой силы.
Среди бонусов - бесплатное хранение багажа, предоставление комнат матери и ребенка для детей до семи лет, обеспечение прохладительными напитками и горячим питанием, если рейс задержали от четырех часов, размещение в гостинице при ожидании более восьми часов в дневное время и более шести часов — в ночное. Тем более, перевозчик обязан обеспечить пассажир связью.
Напомним, конец декабря ознаменовался массовыми снегопадами в России. В Москве до сих пор фиксируются массовые задержки авиарейсов во всех аэропортах. Снегопад также скорректировал расписание аэропорта Владивостока, преимущественно пострадало внутрикраевое авиасообщение.