Новости путешествий
Отдых в России
Личный опыт
Заграница
Лайфхаки
Путеводители
-1° в 
USD 68.68EUR 73.04
Войти в почту
7 минут назад

Россиянам напомнили, что делать при отмене авиарейсов из-за снегопадов

Deita.ru

На что именно могут рассчитывать пассажиры задержанных рейсов, накануне напомнили в Роспотребнадзоре, сообщает ИА DEITA.RU.

Россиянам напомнили, что делать при отмене рейсов из-за снегопадов
Фото: DeitaDeita

Если рейс перенесен из-за непогоды, пассажир отказаться от полета и вернуть стоимость авиабилета, даже если тариф был невозвратным.

Кроме того, можно даже компенсировать моральные расходы и требовать возмещения убытков. Необходимо в письменной форме подать претензию. Потерявший отпуск пассажир имеет право требовать компенсацию в размере 25 процентов МРОТ за каждый час задержки, но не более половины стоимости авиабилета, если перевозчик не докажет, что просрочка произошла по причине непреодолимой силы.

Среди бонусов - бесплатное хранение багажа, предоставление комнат матери и ребенка для детей до семи лет, обеспечение прохладительными напитками и горячим питанием, если рейс задержали от четырех часов, размещение в гостинице при ожидании более восьми часов в дневное время и более шести часов — в ночное. Тем более, перевозчик обязан обеспечить пассажир связью.

Напомним, конец декабря ознаменовался массовыми снегопадами в России. В Москве до сих пор фиксируются массовые задержки авиарейсов во всех аэропортах. Снегопад также скорректировал расписание аэропорта Владивостока, преимущественно пострадало внутрикраевое авиасообщение.

Лайфхаки,Роспотребнадзор,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ЧМ-2022ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители