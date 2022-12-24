Бортпроводники рассказали россиянам, как угомонить ребенка в самолете

Полёты иногда бывают долгими, а дети на одном месте спокойно сидеть не могут. Начинается баловство, капризы, «это не хочу, то не буду». Кроме того, незнакомая обстановка и громкие звуки могут просто напугать ребёнка. Бортпроводники «Аэрофлота» рассказали, как же всё-таки успокоить чадо во время рейса. По словам специалистов, в первую очередь нужно позаботиться о собственном эмоциональном состоянии.

Фото: Секрет Фирмы Секрет Фирмы

Бортпроводница Полина Верас посоветовала перед путешествием проверить, а готов ли ребёнок вообще к полёту. То есть он должен быть здоров, полон сил и энергии. Чтобы не закладывало уши, малышу обязательно надо как можно шире открыть рот, отметила специалист.

Её коллеги Кристина Ольшевская и Руслан Яминов рассказали, что делать, если ребёнку стало скучно во время полёта. По их словам, дитё важно чем-то занять. Поэтому лучше всего заранее взять с собой планшет с мультфильмами, раскраски, книги или игрушки.

Но ребёнок может начать капризничать в самолёте и из-за еды. Чтобы избежать этого, эксперты посоветовали взрослым заранее заказать специальное питание на борту.