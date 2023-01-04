Как правильно выбрать экипировку для похода

Комфортный поход невозможен без качественной экипировки: она должна быть практичной и выполнять свои функции. Как подобрать одежду для похода, а также рюкзак, палатку и спальный мешок, "Рамблер" рассказывает в новом материале.

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Одежда и обувь

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В походе у вас должен быть удобный комплект ходовой одежды для теплой и холодной погоды, непромокаемые вещи и что-то, в чем можно будет спать. Важно, чтобы все вещи, которые вы берете, не были тяжелыми и быстро сохли. Если идете в места с низкой температурой, возьмите термобелье, а если собираетесь купаться — не забудьте все необходимые принадлежности.

Обувь стоит взять удобную ходовую. Какую именно выбрать, зависит от типа похода, в который вы планируете.

Рюкзак

На походном рюкзаке не стоит экономить. Если он порвется или будет неудобным, воспоминания от путешествия останутся не самые приятные. Чем в более долгий поход вы собираетесь, тем более вместительный рюкзак стоит взять. Для пеших походов с ночевкой (2-3 дня) достаточно 40-60 литров.

Нужно, чтобы у рюкзака были широкие лямки, а другие крепления помогали равномерно распределить вес ноши по всему телу. Самые тяжелые вещи стоит положить ближе к спине, затем разместить продукты, посуду, мелочи, дождевик и все, что может понадобиться во время передвижения (например, нож, воду, перекус, салфетки).

Палатка

Лучше не брать крупногабаритные и тяжелые для транспортировки модели. Если планируете недолгий поход, подойдет трекинговая палатка на алюминиевых дугах. Ее легко установить, а весит она мало. Материал, из которого изготовлена палатка, должен быть двухслойным: наружная часть водонепроницаемая, а внутренняя — впитывающая. Так внутри не будет скапливаться конденсат.

Водонепроницаемость палатки (PU) нужна не менее 3 000 мм для верхней части и не менее 5 000 мм для дна.

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Спальный мешок

Спальник нужно выбирать в зависимости от времени года, поэтому обращайте внимание на температурный диапазон на этикетке или нашивке. Женское обозначение — "t, comfort", мужское — "t, limit".

Спальный мешок может быть треугольным и удобным для использования в качестве одеяла. Такая модель занимает много места и обычно много весит. Есть также спальник-кокон: он широкий у плеч, но сужается к ногам. Он легче и хорошо сохраняет тепло.

Кроме того, есть спальные мешки, которые можно пристегнуть друг к другу. Они не такие удобные, но значительно лучше сохраняют тепло.