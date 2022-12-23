Как сделать полёт на самолёте легче и комфортнее?

Некоторые люди не боятся летать на самолёте, но перелёты им всё равно даются тяжеловато. Иногда даже короткий рейс может отнять кучу сил и потрепать нервы. Как говорят бортпроводники, очень важно подобрать подходящее время для путешествия. По их словам, большинство пассажиров легче переносят дневные рейсы. Но для комфортного полёта им ещё нужно правильно подобрать одежду.

Фото: Секрет Фирмы Секрет Фирмы

Бортпроводница «Аэрофлота» Полина Верас напомнила, что у каждого из нас есть так называемые биологические часы. Они определяют периоды активности и отдыха организма. К примеру, ночью человек спит, а днём бодрствует. Как показывает практика, пассажиры переносят полёты ночью тяжелее, потому что они не спят.

«Поэтому для пассажиров я бы рекомендовала выбирать рейсы, которые осуществляются со взлётом утром либо днём», — сказала Верас.

Часто перелёт человеку осложняет неправильный выбор одежды. Многие ради эффектной фотографии красиво наряжаются, надевают что-то неудобное и так садятся в самолёт. Бортпроводница Кристина Ольшевская посоветовала переодеваться прямо во время рейса, если полёт достаточно долгий.