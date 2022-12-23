Какой напиток сделает лучше любой перелет

Бывало у вас такое — сидите в салоне самолёта, летите куда-то, и всё как-то не то? Вероятно, это всё потому, что у вас томатного сока не было. По словам экспертов, именно он облегчает полёт по многим причинам и без него не должна обходиться ни одна авиакомпания. Да, собственно, обычно и не обходится. А причин такой популярности полно — например, вкус самого сока.

Фото: Секрет Фирмы Секрет Фирмы

Специалисты объяснили, что в салоне самолёта воздух обычно довольно сухой, поэтому пассажирам хочется утолить жажду. Они выбирают несладкие соки, надеясь на большую эффективность, а выбор у них небольшой — томатный сок да помидорный.

Есть ещё одна причина — при постоянном шуме двигателя самолёта усиливается восприятие вкуса «умами», который находится между сладким и солёным. К тому же томатный сок из-за густоты часто воспринимается как еда, и во время долгих перелётов это особенно актуально.

Но томатный сок ещё полезен и сам по себе — в нём полно витаминов, минеральных веществ, ликопина, который помогает сердечно-сосудистой системе, и антиоксидантов, замедляющих старение и защищающих от стресса и онкологии.

Один стакан томатного сока приравнивается к 20% суточной потребности в бета-каротине, 20% — в витамине Е, 10% — в витамине С и к 15% — в пектине, калии и фолатах. Такой сок станет отличным источником магния, который снижает давление и помогает кишечнику. Правда, нужно искать сок или без соли, или с её низким содержанием.