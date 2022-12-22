Путешествуем безопасно: зачем нужно регистрировать тургруппы

Отдых должен быть не только комфортным, но и безопасным. Россиянам напомнили о необходимости регистрации всех туристских групп.

Фото: СОВА СОВА

Кто-то новогодние праздники отметит в тихом семейном кругу, а кто-то отправится покорять живописные тропы нашей Родины. В ГУ МЧС России по Самарской области напомнили, оставить уведомление о своем маршруте ведомству - обязательное условие.

63-й регион всегда привлекал туристов со всей страны уникальной природой и достопримечательностями. А простая регистрация поможет чувствовать себя на отдыхе безопасно.

В ведомстве пояснили:

"Ведь в походе могут произойти разные непредвиденные ситуации и несчастные случаи. Регистрация маршрута позволяет сократить время поиска спецслужбами попавших в беду людей и вовремя оказать помощь пострадавшим".

Зарегистрировать поход можно не выходя из дома. Например, на сайте ГУ МЧС России или ГУ МЧС России по Самарской области.