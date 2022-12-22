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2 часа назад

Путешествуем безопасно: зачем нужно регистрировать туристские группы

СОВА

Отдых должен быть не только комфортным, но и безопасным. Россиянам напомнили о необходимости регистрации всех туристских групп.

Путешествуем безопасно: зачем нужно регистрировать тургруппы
Фото: СОВАСОВА

Кто-то новогодние праздники отметит в тихом семейном кругу, а кто-то отправится покорять живописные тропы нашей Родины. В ГУ МЧС России по Самарской области напомнили, оставить уведомление о своем маршруте ведомству - обязательное условие.

63-й регион всегда привлекал туристов со всей страны уникальной природой и достопримечательностями. А простая регистрация поможет чувствовать себя на отдыхе безопасно.

В ведомстве пояснили:

"Ведь в походе могут произойти разные непредвиденные ситуации и несчастные случаи. Регистрация маршрута позволяет сократить время поиска спецслужбами попавших в беду людей и вовремя оказать помощь пострадавшим".

Зарегистрировать поход можно не выходя из дома. Например, на сайте ГУ МЧС России или ГУ МЧС России по Самарской области.

Необходимо указать даты, маршрут (начальная, промежуточные и финальная точки), паспортные данные, количество и гражданство туристов, ФИО руководителя группы. Также нужно оставить информацию о маршруте аварийного выхода, порядке связи с группой и название, адрес, телефон организации путешествия.

Лайфхаки,МЧС России,
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