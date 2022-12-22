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3 часа назад

Стюардесса рассказала, как получить бесплатный напиток в самолете

РИА "ФедералПресс"

Даже в эконом-классе самолета можно получить намного больше услуг, чем предусмотрено. Например, если задобрить стюардессу, вам могут принести бесплатный напиток.

Как получить бесплатный напиток в самолете
Фото: РИА "ФедералПресс"РИА "ФедералПресс"

«Улыбнитесь стюардессе, спросите, как у нее дела, как проходит ее день. Можно угостить ее шоколадкой или конфетами», – передает Teleprogramma.pro.

Стюардесса Шон Кэтлин заверила, что способ сработает стопроцентно. Бортпроводница другой американской авиакомпании добавила, что сотрудники всегда обращают внимание на одежду пассажиров.

«Опрятно и прилично одетые туристы повышают свои шансы на усиленное внимание бортпроводниц», – отметила стюардесса.

Ранее «ФедералПресс» писал, как бесплатно провезти в самолете больше багажа.

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