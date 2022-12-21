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2 часа назад

Машина в аренду в отпуске: как не промахнуться с выбором

Мира Маркина

Согласитесь, путешествуя на автомобиле, можно охватить больше мест, где хочется побывать. А в некоторые локации и вовсе не попасть, пользуясь общественным транспортом. “Рамблер” расскажет, как арендовать машину в поездке и не попасть впросак.

Машина в аренду в отпуске: как не промахнуться с выбором
Фото: Unsplash.comUnsplash.com

Выбор прокатного автомобиля будет зависеть от цели использования и количества пассажиров – в первую очередь. Например, если в путешествие едет большая семья, возможно, есть смысл арендовать минивэн или микроавтобус. Планируете поездку в труднодоступные места, где полно грунтовых дорог? Не спешите брать напрокат седан с низкой проходимостью. Для передвижений по городу можно не тратить лишние средства – арендуйте автомобиль эконом-класса.

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На что еще обратить внимание, когда вы берете машину на прокат?

  1. Автомобили отечественного производства обойдутся дешевле, поскольку стоимость аренды зависит от цены автотранспорта.
  2. Также более выгодными бывают, как правило, предложения о долгосрочной аренде (в сравнении с прокатом на час или сутки).
  3. Выбирая машину, узнайте о расходе топлива на километр – в пробке и при активном движении. В противном случае даже недорогой изначально автомобиль обойдется вам в круглую сумму, если не учитывать этот параметр. Для длительных поездок стоит взять малометражку. Обязательно уточните: будет ли полный бак при передаче авто в ваше пользование.
  4. Ориентируйтесь на свой комфорт. Если вы неуверенно чувствуете себя в автомобиле с механической коробкой передач, вероятно, стоит арендовать машину с АКПП. Или, например, не рекомендуем брать на прокат большой внедорожник или микроавтобус без опыта вождения транспорта этого класса.
  5. Если вам предстоит поездка по бездорожью или в непогоду, обратите внимание на автомобили с полным приводом. Обязательно справьтесь о наличии сезонной резины.
  6. Едете с ребенком? Запросите авто с детским креслом. Не уверены в своих навигационных навыках? Вам наверняка пригодится встроенный навигатор и беспроводной интернет.
  7. И последнее: автомобиль стоит арендовать в крупных компаниях, которые имеют статус юридического лица.
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