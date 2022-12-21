Машина в аренду в отпуске: как не промахнуться с выбором

Согласитесь, путешествуя на автомобиле, можно охватить больше мест, где хочется побывать. А в некоторые локации и вовсе не попасть, пользуясь общественным транспортом. “Рамблер” расскажет, как арендовать машину в поездке и не попасть впросак.
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Выбор прокатного автомобиля будет зависеть от цели использования и количества пассажиров – в первую очередь. Например, если в путешествие едет большая семья, возможно, есть смысл арендовать минивэн или микроавтобус. Планируете поездку в труднодоступные места, где полно грунтовых дорог? Не спешите брать напрокат седан с низкой проходимостью. Для передвижений по городу можно не тратить лишние средства – арендуйте автомобиль эконом-класса.
На что еще обратить внимание, когда вы берете машину на прокат?
- Автомобили отечественного производства обойдутся дешевле, поскольку стоимость аренды зависит от цены автотранспорта.
- Также более выгодными бывают, как правило, предложения о долгосрочной аренде (в сравнении с прокатом на час или сутки).
- Выбирая машину, узнайте о расходе топлива на километр – в пробке и при активном движении. В противном случае даже недорогой изначально автомобиль обойдется вам в круглую сумму, если не учитывать этот параметр. Для длительных поездок стоит взять малометражку. Обязательно уточните: будет ли полный бак при передаче авто в ваше пользование.
- Ориентируйтесь на свой комфорт. Если вы неуверенно чувствуете себя в автомобиле с механической коробкой передач, вероятно, стоит арендовать машину с АКПП. Или, например, не рекомендуем брать на прокат большой внедорожник или микроавтобус без опыта вождения транспорта этого класса.
- Если вам предстоит поездка по бездорожью или в непогоду, обратите внимание на автомобили с полным приводом. Обязательно справьтесь о наличии сезонной резины.
- Едете с ребенком? Запросите авто с детским креслом. Не уверены в своих навигационных навыках? Вам наверняка пригодится встроенный навигатор и беспроводной интернет.
- И последнее: автомобиль стоит арендовать в крупных компаниях, которые имеют статус юридического лица.