Машина в аренду в отпуске: как не промахнуться с выбором

Согласитесь, путешествуя на автомобиле, можно охватить больше мест, где хочется побывать. А в некоторые локации и вовсе не попасть, пользуясь общественным транспортом. “Рамблер” расскажет, как арендовать машину в поездке и не попасть впросак.

Фото: Unsplash.com Unsplash.com

Выбор прокатного автомобиля будет зависеть от цели использования и количества пассажиров – в первую очередь. Например, если в путешествие едет большая семья, возможно, есть смысл арендовать минивэн или микроавтобус. Планируете поездку в труднодоступные места, где полно грунтовых дорог? Не спешите брать напрокат седан с низкой проходимостью. Для передвижений по городу можно не тратить лишние средства – арендуйте автомобиль эконом-класса.

Видео дня

На что еще обратить внимание, когда вы берете машину на прокат?