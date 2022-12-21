В каком случае туристы не получат выплаты по страховке

Стало известно, в каких случаях туристам не предоставят страховку. Об этом рассказали специалисты «АльфаСтрахования».
«В зимние праздники переломы, растяжения, вывихи, ушибы выходят на вторую строчку по числу обращений по полисам страхования путешествующих после простудных и вирусных заболеваний», – отметили представители компании.
Страховым случаем не считаются травмы, полученные в состоянии алкогольного или наркотического опьянения. Туристам не стоит заниматься самолечением. Все подробности о страховании стоит уточнять у оператора, пишет РИА Новости.
В последнее время задержки авиарейсов стали частым явлением во многих городах России. Немногие пассажиры знают, что могут получить компенсацию по страховке. Как это сделать, рассказали эксперты компании «Росгосстрах».