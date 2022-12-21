В каком случае туристы не получат выплаты по страховке

Стало известно, в каких случаях туристам не предоставят страховку. Об этом рассказали специалисты «АльфаСтрахования».

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«В зимние праздники переломы, растяжения, вывихи, ушибы выходят на вторую строчку по числу обращений по полисам страхования путешествующих после простудных и вирусных заболеваний», – отметили представители компании.

Страховым случаем не считаются травмы, полученные в состоянии алкогольного или наркотического опьянения. Туристам не стоит заниматься самолечением. Все подробности о страховании стоит уточнять у оператора, пишет РИА Новости.