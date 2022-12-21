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16 минут назад

Эксперты объяснили, в каком случае туристы не получат выплаты по страховке

РИА "ФедералПресс"

Стало известно, в каких случаях туристам не предоставят страховку. Об этом рассказали специалисты «АльфаСтрахования».

В каком случае туристы не получат выплаты по страховке
Фото: РИА "ФедералПресс"РИА "ФедералПресс"

«В зимние праздники переломы, растяжения, вывихи, ушибы выходят на вторую строчку по числу обращений по полисам страхования путешествующих после простудных и вирусных заболеваний», – отметили представители компании.

Страховым случаем не считаются травмы, полученные в состоянии алкогольного или наркотического опьянения. Туристам не стоит заниматься самолечением. Все подробности о страховании стоит уточнять у оператора, пишет РИА Новости.

В последнее время задержки авиарейсов стали частым явлением во многих городах России. Немногие пассажиры знают, что могут получить компенсацию по страховке. Как это сделать, рассказали эксперты компании «Росгосстрах».

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