Стоит ли нервничать и как себя вести во время турбулентности

Федеральное управление гражданской авиации США в настоящий момент расследует инцидент, произошедший на борту Airbus A330 в минувшее воскресенье, 18 декабря. Самолет, имеющий размах крыльев более 60 метров, попал в сильнейшую турбулентность, которая продолжалась длительное время. Пострадали десятки пассажиров, которые, судя по всему, в момент ЧП не были пристегнуты.

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Сильная турбулентность, приводящая к травмам, встречается редко, но это событие объясняет, почему бортпроводники и пилоты так серьезно к ней относятся, когда «ни с того, ни с сего» просят пассажиров пристегнуть ремни безопасности во время полета. Удары, падения и тряска могут привести к самым нежелательным последствиям.

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Итак, как можно определить, когда обстановка нормальная, а когда потенциально есть о чем беспокоиться? И что вообще такое «турбулентность»?

Существует два типа турбулентности: турбулентность ясного неба и конвективная турбулентность.

Турбулентность ясного неба вызвана внезапным образованием кучевых облаков, струйных течений и других незаметных глазу погодных явлений. При этом облаков в небе немного, и её очень сложно обнаружить заранее — как визуально, так и с помощью радара.

Конвективная или термическая турбулентность создается за счет неравномерного нагрева земной поверхности. Это приводит к образованию вертикальных потоков, «орудующих» на всех высотах. Этот вид турбулентности имеет хорошо выраженную годовую и суточную сезонность.

Конвективная турбулентность может быть гораздо более сильной и продолжительной, чем турбулентность ясного неба. Большинство случаев сильной турбулентности воздуха происходит во время штормов или других негативных погодных явлений. Потоки ветра не плавные, как обычно, они поднимаются и опускаются волнами. Это приводит к неравномерному давлению на крыло, что и вызывает внезапные толчки в самолете.

Сами пилоты, да и бортпроводники, считают, что турбулентность не является чем-то необычным. Во-первых, современные самолеты сконструированы так, чтобы выдерживать сильную турбулентность в течение длительного периода времени. Даже из иллюминатора видно, как крылья изгибаются, словно «машут». Это похоже на сейсмостойкие здания, которые раскачиваются, чтобы противостоять ветровым и другим воздействиям.

Пилоты утверждают, что самолет не может быть перевернут вверх дном, войти в штопор или упасть с неба даже самым сильным порывом ветра или воздушной ямой. Внутри действительно бывает очень некомфортно, но самолет не разобьется.

Хотя турбулентность и считается обычным явлением, экипаж все равно старается свести ее к минимуму. Всегда, когда это возможно.

Во-первых, пилоты координируют действия со специалистами-метеорологами в авиакомпаниях и диспетчерами. Во-вторых, используется программное обеспечение и специальный радар, которые дают полную картину, где находятся зоны турбулентности. Самолет либо облетает наиболее опасный участок, либо меняет высоту, где эффект от турбулентности минимален.

Чтобы успокоить пассажиров и обеспечить безопасность, пилоты делают объявление: «Наш самолет находится в зоне турбулентности. Пожалуйста, уберите столики и пристегните привязные ремни» перед любыми ожидаемыми «неровностями» в небе.

На самом деле, пилоты должны были бы давать подобные объявления каждые 15–20 минут в ожидании зоны турбулентности, а также во время нее. Слава богу, что они профессионалы и умеют просчитать степень реальной опасности. При этом очень важно, чтобы после объявления все оставались на своих местах с пристегнутыми ремнями безопасности.

Даже если пилоты не делают объявлений лучше быть пристегнутым. А уж если вы увидите, что стюардесса ускорилась, чтобы вернуть тележку с едой и напитками на место, это явная команда вернуться в кресло, поднять спинку и пристегнуть ремень.

Вот несколько советов, как свести к минимуму вероятность столкнуться с турбулентностью во время полетов:

- Выбирайте как можно более ранние утренние рейсы, так как в начале дня воздух наиболее стабильный по температуре. Воздушные шары поднимают в воздух преимущественно по утрам именно по этой же причине.

- Летайте на самых больших самолетах из возможных, тогда в полете будет меньше толчков.

- Если летаете редко, планируйте свои поездки на осень или весну, когда больше шансов избежать резких вертикальных потоков воздуха.

- Если вы путешествуете зимой, при наличии выбора бронируйте рейсы с более южными маршрутами и стыковками, чтобы избежать гололеда и снежных бурь. Для летних путешествий, напротив, выбирайте более северные маршруты, чтобы уменьшить вероятность встречи с дневными грозами.

В общем, нет ничего необычного в турбулентности во время полета, и нет необходимости паниковать из-за этих толчков в небе.