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2 часа назад

Как вести себя в ресторанах в разных странах

Мира Маркина

В каждой стране есть свои гастрономические особенности, и если в России некультурно болтать с набитым ртом, то во Франции на вас косо посмотрят только потому, что вы откусываете от хрустящего багета огромные куски, а не отщипываете от него небольшие кусочки. "Рамблер" расскажет об остальных негласных правилах поведения в ресторанах.

Как вести себя в ресторанах в разных странах
Фото: UnsplashUnsplash

Китай

Если вы привыкли накручивать китайскую лапшу на палочки, то срочно отучайтесь. В Китае лапша – признак долголетия, поэтому есть ее нужно так, чтобы она ни в коем случае не разорвалась. Сами китайцы, например, втягивают ее в рот вместе с воздухом.

Италия

Итальянцы относятся к еде очень серьезно, поэтому у них есть негласное распределение блюд. Завтрак, обед и ужин состоит из тех продуктов, которые прописаны в этих самых правилах. И если вы закажете капучино в полдник, чтобы взбодриться, местные тут же назовут вас некультурным.

Франция

Оплачивать счет вместе с женщиной поровну – страшный грех для француза. Только некультурный мужчина может намекнуть своей избраннице на стоимость ее салата. Чтобы конфуза лишний раз не происходило, дамы просто не берут с собой сумочку, показывая тем самым, что все расходы за мужчиной.

Какие темы не принято обсуждать по этикету

Испания

В каждом уважающем себя заведении салфетки с пола не убирают. Считается, что чем больше салфеток разбросано, тем популярнее ресторан. Кстати, ужин у испанцев начинается в 21.00, и если за ужином вы решили расслабиться за бокалом чего-нибудь крепкого, то можете смело заказывать только алкоголь: вам обязательно принесут к нему бесплатную закуску.

Турция

В турецких ресторанах на вас могут посмотреть косо, если вы прикоснетесь к тарелке левой рукой, которая считается нечистой. А еще не стоит фривольно сидеть за столом, вы можете ненароком оскорбить турка, показав ему подошву вашей обуви.

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