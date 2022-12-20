Как получить страховую выплату за задержку авиарейса

Ухудшение погодных условий очень часто становится причиной задержки авиарейсов. О том, что делать туристам в такой ситуации и как получить страховую выплату, рассказали эксперты компании «Росгосстрах» в беседе с «Газетой.Ru».

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Прежде всего обратиться в страховую компанию могут россияне, которые имеют страховой полис путешественника и выбрали опцию «Отмена поездки» с включением пункта по задержке или отмене рейса.

Застрахованный сможет получить выплату, если рейс задерживают из-за ухудшения погодных условий. Такая ситуация регламентируется рядом правил.

Случай признается страховым, если задержка авиарейса составляет 6 и более часов. В этой ситуации застрахованному положена выплата в размере 3-6% от страховой суммы. Выплата начисляется за каждый час задержки после истечения шести часов.

Уточняется, что размер страховой суммы клиент может выбрать самостоятельно. Чаще всего для зарубежных поездок размер суммы составляет порядка 5 тысяч евро, а для поездок по России – до 300 тысяч рублей.

Эксперты сообщили, что при возникновении страхового случая нужно обратиться в страховую компанию. Клиенту необходимо составить заявление, приложить к нему документ, выданный перевозчиком, который подтвердит факт задержки или отмены авиарейса.

Отмечается, что страховые случаи не распространяются на чартерные рейсы - маршрут должен быть включен в глобальную дистрибутивную систему.