Как недорого поесть в аэропорту “Шереметьево”

Шереметьево – один из крупнейших международных хабов. Ежедневно его посещают тысячи людей. Для комфорта пассажиров аэропорт оснащен не только залами ожидания, но и точками общепита. Однако некоторые из них неприятно удивляют гостей своей ценовой политикой. Но “Рамблер” подскажет, где поесть в Шереметьево не только сытно, но и не ударив по кошельку.

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Есть хотят не только пассажиры, но и сотрудники аэропорта. И в общей зоне между терминалами D, E, F открылась столовая – “Радуга вкуса”. Ее и предстоит найти голодным путешественникам.

Самый легкий маршрут у тех, кто прибывает в аэропорт на “Аэроэкспрессе”. Его конечная остановка находится в одноименном терминале. От перрона нужно подняться на третий этаж. Там и находится упомянутая столовая с недорогими бизнес-ланчами.

Время работы столовой – с восьми утра и до девяти вечера. Поскольку сейчас эта точка общепита остается единственной бюджетной и любима сотрудниками аэропорта, в обеденный перерыв (в промежутке между 13 и 15 часами дня) здесь может не быть мест.