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2 часа назад

Можно ли вернуть деньги за путевку, если не получается улететь

Диана Товсепова
Юлия Новосадэксперт

Многие туристы считают, что покупать путевку в турфирме гораздо надежнее, чем путешествовать самостоятельно. А что делать, если путевка уже в руках, но полететь не получается по разным причинам. Есть ли шансы вернуть деньги? Читайте об этом в материале "Рамблера".

Как вернуть деньги за путевку, если не получается улететь
Фото: PxherePxhere

Покупая путевку, вы подтверждаете, что турфирма начинает процесс выкупа авиабилетов и бронирования отеля.

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Все ситуации, по которым туристы отказываются от путешествий, делятся на ситуации, которые связаны с какими-то рисками или заболеваниями, либо с тем, что туристы передумали без весомых причин.

Важно понимать, что в любом случае и отель, и авиаперелет уже оплачены, и эта оплата находится в стране назначения. В любом случае отель и авиакомпании взимают штраф за отмену бронирования. Если турист заболел или случилась какая-то форс-мажорная ситуация, мы можем обращаться в отель с просьбой минимизировать этот штраф. И вполне возможно отель и снимет штраф, и сделает возврат.
Юлия Новосад
Юлия НовосадЭксперт по туризму

По словам эксперта, если туроператору удастся продать авиабилеты другим туристам, то и деньги за билеты на самолет можно будет вернуть. Но на 100% турфирма уверенной быть не может.

Другой хороший способ не потерять потраченные деньги - попробовать самим продать путевку знакомым. Тогда оператор попробует переоформить билеты и попросить отель заменить фамилии гостей. Чаще всего это удается с небольшими доплатами турфирме и отелю.

При этом туроператор всегда предлагает приобрести страховку от невылета.

Она покрывает риски, связанные с невозможностью осуществления путешествия в случае, если произошло что-то серьезное. Таким образом, покупка полиса от невылета всегда перекрывает риски путешественников. Стоимость такого продукта составляет всего 3-5 процентов от стоимости тура, при этом риски закрыты, и все спокойны.
Юлия Новосад
Юлия НовосадЭксперт по туризму
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