Как вернуть деньги за путевку, если не получается улететь

Многие туристы считают, что покупать путевку в турфирме гораздо надежнее, чем путешествовать самостоятельно. А что делать, если путевка уже в руках, но полететь не получается по разным причинам. Есть ли шансы вернуть деньги? Читайте об этом в материале "Рамблера".
Покупая путевку, вы подтверждаете, что турфирма начинает процесс выкупа авиабилетов и бронирования отеля.
Все ситуации, по которым туристы отказываются от путешествий, делятся на ситуации, которые связаны с какими-то рисками или заболеваниями, либо с тем, что туристы передумали без весомых причин.
По словам эксперта, если туроператору удастся продать авиабилеты другим туристам, то и деньги за билеты на самолет можно будет вернуть. Но на 100% турфирма уверенной быть не может.
Другой хороший способ не потерять потраченные деньги - попробовать самим продать путевку знакомым. Тогда оператор попробует переоформить билеты и попросить отель заменить фамилии гостей. Чаще всего это удается с небольшими доплатами турфирме и отелю.
При этом туроператор всегда предлагает приобрести страховку от невылета.