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46 минут назад

Зачем во время полета в салоне самолета приглушают свет

Ferra.ru

Может быть, вы замечали, что после начала полёта и до его окончания в самолёте приглушается свет. Но для чего на самом деле это делается? Оказывается, существует два объяснения.

Зачем во время полета в салоне самолета приглушают свет
Фото: Ferra.ruFerra.ru

При полёте на пассажирском самолёте свет в салоне всегда приглушён. И у этого явления есть две причины.

Первая заключается в том, что так люди просто экономят ресурсы. Во время перелёта ходить по салону у людей особо нет необходимости, поэтому свет толком и не нужен. К тому же на самолёте в принципе очень много разной электроники, которая тратит много электричества.

Что касается второй причины, то её правдивость подтверждают и сами пилоты. Свет приглушают и для обеспечения безопасности перелёта. Кроме того, наиболее опасными его этапами считаются взлёт и посадка. Если что-то пойдёт не так и придётся эвакуироваться, то люди, глаза которых привыкнут к темноте, смогут быстрее найти выход. По этой же причине пассажирам не советуют в самом начале полёта пользоваться устройствами с ярким экраном.

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