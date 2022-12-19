Как получить компенсацию за отмену рейса из-за непогоды

В понедельник, 19 декабря, в аэропортах Москвы – Внуково, Домодедово и Шереметьево – были отменены или задержаны более 60 рейсов, сообщает онлайн-сервис «Яндекс.Расписание». Проблемы начались еще в воскресенье. Из-за обильного снегопада в Москве были отменены и задержаны более 200 рейсов. На какие компенсации могут рассчитывать пассажиры, которые не смогли вылететь из Москвы, в интервью MIR24.TV рассказали юристы.

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По словам старшего управляющего партнера юридической компании PG Partners Петра Гусятникова, если ваш рейс был не отложен, а отменен авиаперевозчиком, вы однозначно можете требовать возврата денег за авиабилеты в полном объеме, даже если это был невозвратный тариф.

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«Услуга не была оказана, соответственно, деньги за нее должны вернуть, – говорит юрист. – Это касается только тех рейсов, которые уже были отменены по инициативе авиакомпании. Если ваш рейс еще не отменен, но вы думаете, что он не состоится, например, как происходит сейчас с рейсами в Египет, то вы не сможете требовать возврата денег заранее, только по факту отмены».

Но обычно, по словам Петра Гусятникова, в подобных ситуациях проблем не возникает. Если авиакомпания знает, что не может осуществить перевозку, то она, как правило, сама предлагает вернуть деньги за авиабилеты.

«Если вы покупали не только авиабилеты, но и комплексный тур, и ваш рейс отменили, вы имеете право потребовать деньги за весь тур целиком, – объясняет юрист. – В этом случае надо обращаться к туроператору, а не к авиаперевозчику. Туроператор может предложить вам альтернативные варианты, например, перенести путевку на другие даты, оставить деньги на депозите и т.д. Но вы имеете право требовать возврата средств, если предложения вас не устраивают. Самостоятельные туристы в случае отмены рейса по закону могут требовать возврата средств только за неиспользованные авиабилеты. Гостиницу и прочие расходы авиаперевозчик компенсировать не обязан. Поэтому при самостоятельном бронировании очень важно учитывать этот момент и бронировать гостиницу там, где можно ее отменить с минимальными потерями».

Если ваши права нарушаются, вы можете обратиться в Роспотребнадзор, который окажет юридическую помощь в такой ситуации, отмечает юрист.

С задержкой рейса все несколько сложнее, говорит Гусятников. Вы можете требовать возврата денег за билеты, но не во всех ситуациях. Например, если рейс задержан:

из-за погодных условий; стихийных бедствий; поломки самолета; террористических актов или их угрозы; забастовки персонала аэропорта; по требованиям органов безопасности.

В этом случае вы можете вернуть авиабилет в стандартном порядке в соответствии с тем тарифом, по которому вы его покупали.

«Задержка рейса из-за непогоды относится к вынужденному отказу от рейса, – говорит ведущий юрист Европейской Юридической Службы Дмитрий Безделин. – Но пассажир вправе не отказываться от рейса. А за задержку рейса в последующем требовать от перевозчика возмещения убытков, к примеру, за опоздание на стыковочный рейс. Для реализации права пассажира следует обратиться к перевозчику (авиакомпании) с претензией о возмещении убытков, которые пассажир понес в связи с задержкой рейса. Претензию можно предъявить перевозчику в аэропорту пункта отправления или в аэропорту пункта назначения, претензию необходимо составить в двух экземплярах и попросить уполномоченного сотрудника поставить отметку о принятии обращения на своем экземпляре».

Также, по словам юриста, пассажир вправе потребовать компенсацию морального вреда и выплаты штрафа (неустойки) за каждый час задержки рейса, этот пункт также следует обязательно включить в список претензий в письменном обращении к перевозчику. Однако, если перевозчик докажет, что задержка рейса вызвана обстоятельствами непреодолимой силы (форс-мажор), то во взыскании неустойки и морального вреда пассажиру могут отказать (п. 3 ст. 401 ГК РФ).

Дмитрий Безделин напоминает, что при задержке рейса пассажир в любом случае вправе потребовать предоставить на безвозмездной основе следующее услуги.

При ожидании отправления рейса более двух часов:

организацию хранения багажа; предоставление комнаты матери и ребенка пассажиру с ребенком в возрасте до семи лет; обеспечение прохладительными напитками; два телефонных звонка или два сообщения по электронной почте.

При ожидании отправления рейса более четырех часов:

обеспечение горячим питанием.

При дальнейшей задержке рейса: