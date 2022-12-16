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3 часа назад

Заблудившимся в зимнем лесу посоветовали делать снегоступы из веток

Агентство «Москва»иещё 1

Тем, кто заблудился в зимнем лесу или просто устал во время прогулки идти по снегу, рекомендуется сделать снегоступы из веток - с их помощью легче передвигаться. Об этом сообщили Агентству городских новостей «Москва» в пресс-службе подмосковного комитета лесного хозяйства.

Заблудившимся в зимнем лесу дали совет
Фото: Unsplash.comUnsplash.com

«В лесу гуляют иногда с собаками, а собаки могут убежать. Или кто-то елочку хочет срубить. А может быть и так, что пошел гулять в лес - ушел далеко, время потерял, а силы закончились. Вроде по дороге идешь, а она никуда не приводит. Бывает, что в лесу связи нет и надо идти», - пояснили в ведомстве.

В пресс-службе подчеркнули, что заблудившимся в первую очередь следует попытаться вызвать спасателей, если есть такая возможность. И в любом случае нужно продолжать двигаться, чтобы не замерзнуть. При этом, если удалось дозвониться до службы спасения, нужно четко следовать инструкции, уточнили в комитете.

«Совет от лесничих - сделайте снегоступы. Чем больше площадь поверхности, тем меньше давление на снег, и, соответственно, человек меньше проваливается при передвижении по снежному насту. Темп передвижения даже на неглубоком снегу увеличивается в разы. Мышцы ног напрягаются гораздо меньше», - рассказали в ведомстве.

Снегоступы можно сделать из раскидистых еловых веток, а вместо веревки можно использовать шнурки, пояснили в комитете.

«Если есть возможность - делаем конусовидные или эллипсовидные снегоступы, изготовленные из жердей», - добавили в пресс-службе.

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