Заблудившимся в зимнем лесу дали совет

«В лесу гуляют иногда с собаками, а собаки могут убежать. Или кто-то елочку хочет срубить. А может быть и так, что пошел гулять в лес - ушел далеко, время потерял, а силы закончились. Вроде по дороге идешь, а она никуда не приводит. Бывает, что в лесу связи нет и надо идти», - пояснили в ведомстве.