Эксперты посоветовали тщательно выбирать авиаперевозчика

«Совет туристам: если вы летите в отпуск, один из самых главных вопросов – выбор перевозчика. Понятно, что у многих регулярных и национальных перевозчиков, как российских, так и иностранных, стоимость билета дороже. Но вопрос надежности в наше время особенно важен. Понятно, что «Аэрофлот» не пошлет самолеты через страну, где грозит опасность задержки или ареста рейса. Серьезные перевозчики предусматривают такие варианты. Когда мы платим за билет, мы платим и за такие нюансы», - сказал Арутюнов.