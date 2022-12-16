Что делать, если не получается расплатиться в ресторане?

Нет возможности в текущий момент расплатиться по счету в ресторане? Попасть в подобную затруднительную ситуацию может каждый человек. Забыл банковскую карту дома, сел мобильный телефон — не беда. Член коллегии адвокатов «Тарло и партнеры» Денис Широков дал несколько рекомендаций по выходу из ситуации РИАМО.