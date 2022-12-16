Что делать, если не получается расплатиться в ресторане?

Нет возможности в текущий момент расплатиться по счету в ресторане? Попасть в подобную затруднительную ситуацию может каждый человек. Забыл банковскую карту дома, сел мобильный телефон — не беда. Член коллегии адвокатов «Тарло и партнеры» Денис Широков дал несколько рекомендаций по выходу из ситуации РИАМО.
В первую очередь можно просто договориться с руководителем заведения об отсрочке оплаты. Чтобы подтвердить свои намерения об оплате счета, стоит написать расписку со сроком указания погашения долга.
«Для подтверждения намерений исполнить обязательства по оплате, можно постараться внести хотя бы часть суммы, написать расписку с указанием срока погашения долга, предоставить копию паспорта с целью не доводить дело до судебных разбирательств и административных санкций, которые обойдутся намного дороже ужина», – отметил эксперт.