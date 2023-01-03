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54 минуты назад

Что такое “зона гостя” и когда можно отказаться от чаевых

Мира Маркина

Редкий турист не захочет побаловать свои вкусовые рецепторы в путешествии. И никому не хочется, чтобы впечатление от вкусного обеда или ужина было испорчено расстройством пищеварения или отвратительным сервисом. О чем нужно помнить, отправляясь в заведение общепита любого класса, расскажет “Рамблер”.

Что такое “зона гостя” и когда можно отказаться от чаевых
Фото: Unsplash.comUnsplash.com

Куда бы вы ни зашли – в роскошный ресторан, отмеченный звездами Мишлена, или ближайшее кафе – вас должны встречать как гостя. Как минимум, приветствовать, хотя бы из вежливости. Если персонал никак не отреагировал на ваше появление, то это тревожный сигнал.

Не менее важно соблюдение персоналом стандартов обслуживания. Например, сотрудник заведения не имеет права касаться тех граней посуды и приборов, которые окажутся во рту у посетителя. Если бариста ловко захлопнул крышку на вашем стакане с кофе, приложившись пятерней – он нарушил правило “зоны гостя”. Вы имеете право попросить заменить ее или сделать это самостоятельно, если крышечки находятся в свободном доступе.

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Обученный официант не схватит вилку за зубчики, сервируя стол. То же правило касается и тарелок: их можно брать только за самые края, а когда посуда позволяет — за дно.

За достойный сервис принято платить чаевые. Но вы не обязаны делать это в следующих ситуациях:

  • если политикой заведения предусмотрен сервисный сбор и он уже включен в счет (в России это запрещено с 1 января 2021 года);
  • кафе работает по принципу самообслуживания;
  • вы заплатили по счету;
  • это не принято в стране, где вы оказались (чаще всего в Азии);
  • вам нахамил официант или у вас есть претензии к качеству обслуживания;
  • в вашем бюджете не заложены подобные расходы.

Если отблагодарить официанта в денежном эквиваленте не предоставляется возможным, оставьте хороший отзыв о заведении на его сайте, страничке в социальных сетях или точке на карте. Не возбраняется и отметить особо усердного сотрудника.

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