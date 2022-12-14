Можно ли получить второй загранпаспорт при наличии действующего

Иногда случается, что в действующем загранпаспорте заканчивается место для штампов. В такой ситуации закон разрешает россиянам обзавестись вторым документом. Для чего еще может понадобиться его оформление, рассказали на «Госуслугах».

Фото: РИА "ФедералПресс" РИА "ФедералПресс"

«Второй загранпаспорт получить можно. Он нужен для поездок в конфликтующие страны», – отмечается в телеграм-канале «Госуслуг».

Например, после поездки в ОАЭ человек не может посетить Израиль с тем же документом. Тут-то и пригодится второй загранпаспорт.

Дополнительный документ может понадобиться в случае, когда на ближайшее время намечена поездка за рубеж, а основной паспорт находится на оформлении визы.

Иметь второй загранпаспорт разрешается и при утере первого.

«Загранпаспорта бывают двух видов: старого образца – на 5 лет, нового образца с микрочипом – на 10 лет. Второй документ может быть только нового образца», – также отмечается в публикации.

При оформлении второго паспорта в заявлении обязательно нужно отметить, что он идет в дополнение к первому. У каждого загранпаспорта будет свой срок действия, дополнили на «Госуслугах».