Страхование путешественников: как это работает

Туристическое страхование направлено на защиту путешественников от разных непредвиденных ситуаций. Оформить его можно по желанию, но иногда без страховки не обойтись. При выдаче шенгенской визы страхование является обязательным. Базовый полис поможет в случае травм и болезней. Страховая компания оплатит медицинские расходы, неотложную помощь, лекарства, а в сложных случаях – перевозку на родину и визит близких. Также туристическая страховка может содержать дополнительные опции по выбору клиента.

Фото: tourdom.ru tourdom.ru

Застраховать можно риски утери багажа и документов, отмены путешествия, задержки авиарейса, порчи имущества, повреждения своего жилья во время отсутствия. Страхование не распространяется на обстоятельства, связанные с войной, терактами, тяжелыми и наследственными заболеваниями, уголовными преступлениями, нахождением застрахованного в состоянии алкогольного или наркотического опьянения.

При наступлении страхового события необходимо обратиться в ассистанс. Это компания, которая сопровождает застрахованных путешественников в другой стране. Страховщик может сотрудничать с 1 или несколькими ассистентами, все зависит от выбранного направления. Согласование всех параметров страховой выплаты и получение обслуживания зависит от данной организации. Необходимо иметь на руках ее телефон.

Стоимость страхового полиса для путешествий зависит от нескольких факторов. Рассчитать сумму при помощи онлайн-калькулятора и быстро отправить заявку онлайн в несколько страховых компаний можно при помощи сервиса ВЗО. Дороже обойдется страховка с большей суммой покрытия, без конкретного срока действия, с множеством включенных рисков, с включением дополнительных лиц, особенно пожилых людей и детей. Территория действия также имеет значение, если выбрать конкретную страну, платить придется меньше, чем за весь мир.