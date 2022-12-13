Не могу спать: 5 решений для проблем со сном в поездке

Суета перед долгожданным отпуском и длительный перелет могут испортить путешествие, если выльются в бессонницу. Важно высыпаться, чтобы энергии хватило как ни странно и на отдых. Как наладить сон в отпуске, читайте в материале “Рамблера”.

Фото: Кадр из фильма "Завтрак у Тиффани" Кадр из фильма "Завтрак у Тиффани"

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Если предстоит ночной перелет и вы планируете выспаться в самолете, озаботьтесь удобным местом заранее – в процессе бронирования билетов или при регистрации на рейс (второй вариант менее предпочтителен, так как лучшие кресла разбирают быстро). По возможности держитесь подальше от мест у прохода и на заднем ряду.

Лучшие места для сна находятся в передней части самолета у иллюминаторов или у аварийного выхода. Если вам посчастливилось занять одно из них, после взлета снимите ручную кладь с полки. Используйте ее, чтобы приподнять ноги. Это улучшит кровообращение и позволит вам чувствовать себя более комфортно в полете.

Если вы не хотите, чтобы ваша голова качалась во сне, можно повязать тонкий шарф вокруг лба и спинки сиденья. Так вы не разбудите сами себя неожиданным движением.

Спасите ваши уши

Беруши или наушники с хорошим шумоподавлением помогают выспаться в непривычных обстоятельствах, к коим относится и сон в незнакомом месте. Места в багаже эти предметы займут немного. Зато их вклад в спокойный сон неоценим.

В полной темноте

Привыкли спать, плотно зашторив окна? В отеле или апартаментах вас может ждать неприятный сюрприз. Свет нарушает ваш естественный циркадный ритм. Чтобы не ворочаться всю ночь в попытках уснуть в комнате, освещенной уличным фонарем или мигающей вывеской (а может быть и такое), прихватите с собой маску для сна. В крайнем случае можно использовать тонкий шарф и закрыть глаза им.

Правильный фон

Масса впечатлений, полученных за день, может сыграть дурную шутку с вами в момент, когда вы решите отойти ко сну. Чтобы успокоить разум, можно установить приложение с медитативной музыкой или природным шумом. Главное не забудьте подключить к телефону зарядное устройство. Сам смартфон лучше перевести в режим “не беспокоить”. В противном случае яркое свечение экрана и внезапные уведомления навредят спокойному сну.

Питьевой режим