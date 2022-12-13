В Роспотребнадзоре напомнили о правах авиапассажиров

В управлении Роспотребнадзора по Самарской области авиапассажирам напомнили, какие у них есть права при задержке рейса из-за погодных условий.

Фото: СОВА СОВА

Специалисты выделили несколько пунктов:

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1. Право на отказ от полета

В данной ситуации отказ от перевозки считается вынужденным, поэтому перевозчик обязан вернуть стоимость авиабилета даже в том случае, если билет являлся "невозвратным".

2. Право на возмещение убытков и компенсацию морального вреда

Пассажир имеет право обратиться к авиакомпании с претензией о возмещении убытков, которые он понес из-за задержки рейса. Например, если сорвались заранее оплаченные экскурсии, пассажир опоздал на поезд или самолёт. К претензии нужно приложить копии документов, подтверждающие понесенные убытки, - билеты с отметками о задержке или отмене вылета, копии посадочных талонов, а также чеки и квитанции, доказывающие, что пассажир понес лишние расходы. При внутренних воздушных перевозках претензию можно предъявить в течение 6 месяцев.

3. Право на взыскание штрафа с перевозчика за просрочку доставки пассажира в пункт назначения

В данной ситуации определяется штраф в размере 25 % установленного МРОТ за каждый час просрочки, но не более чем 50 % стоимости авиабилета.

Если перевозчик не докажет, что просрочка была вследствие непреодолимой силы, устранения неисправности самолета, угрожающей жизни или здоровью пассажиров, или иных обстоятельств, не зависящих от перевозчика.

Кроме того, при задержке рейса пассажир имеет право на бесплатные дополнительные услуги.

В них входят:

организация хранения багажа;

предоставление комнат матери и ребенка пассажиру с ребенком до 7 лет;

обеспечение прохладительными напитками, а также 2 телефонных звонка или 2 сообщения по электронной почте при ожидании отправления рейса более 2 часов;

горячее питание при ожидании отправления рейса более 4 часов.При дальнейшей задержке рейса питание предоставляется каждые 6 часов в дневное время и каждые 8 часов в ночное время;

размещение в гостинице при ожидании отправления рейса более 8 часов в дневное время и более 6 часов - в ночное время, а также доставку пассажиров транспортом от аэропорта до гостиницы и обратно.

Специалисты Роспотребнадзора рекомендуют потребителям обращаться в региональное отделение за консультациями, а также за помощью при составлении претензии к авиаперевозчику.

Какие ещё права имеют авиапассажиры при задержке рейсов, рассказала юрист из Новосибирска Марина Сапожникова, пишет Сиб.фм.

Она отметила, что компенсацию также обязаны выплатить в случае, если:

экипаж или борт не готов к выполнению рейса;

допущены ошибки в расписании перелетов;

пассажиру отказано в посадке (так называемый овербукинг, когда количество проданных на рейс билетов превышает число посадочных мест в самолете);

перелет отменен из-за нерентабельности.

При этом, заявила юрист, авиакомпания не обязана выплачивать штраф, если рейс задерживается из-за форс-мажорных обстоятельств. Например, из-за плохой погоды, устранения неисправности воздушного судна, угрожающей жизни или здоровью пассажиров, и иных обстоятельств, не зависящих от перевозчика.

Сапожникова пояснила: - Как только в аэропорту объявили о задержке, стоит сразу обращаться к работнику авиакомпании за разъяснениями. Сотрудник обязан сообщить причину задержки или отмены рейса, примерное время отправления, если рейс задержан, и держать в курсе всех изменений.