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1 час назад

Туристам, планирующим отдых, рассказали о мерах профилактики

Волгоградская правда

В региональном управлении Роспотребнадзора дали несколько рекомендаций желающим отдохнуть в Новый год за рубежом.

Туристам, планирующим отдых, рассказали о мерах профилактики
Фото: Волгоградская правдаВолгоградская правда

Так, перед самой поездкой туристу нужно внимательно изучить правила поведения в стране, куда он приезжает, и предусмотреть все риски, например болезни, свойственные климату местности.

Для предотвращения заражения не лишним будет вакцинироваться от таких болезней, как желтая лихорадка, брюшной тиф, малярия и гепатит А. В самой поездке необходимо не забывать о правилах профилактики: тщательно мыть руки, употреблять только бутилированную или кипяченую воду, следить за сроками годности продуктов, мыть фрукты и овощи, не скапливать мусор, не пить воду из открытых источников и купаться только в разрешенных местах.

В течение года после поездки, почувствовав недомогание и посетив медучреждение, необходимо проинформировать врача о посещении тропической станы.

Лайфхаки,Роспотребнадзор,
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