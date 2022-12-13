Туристам, планирующим отдых, рассказали о мерах профилактики

Так, перед самой поездкой туристу нужно внимательно изучить правила поведения в стране, куда он приезжает, и предусмотреть все риски, например болезни, свойственные климату местности.

Для предотвращения заражения не лишним будет вакцинироваться от таких болезней, как желтая лихорадка, брюшной тиф, малярия и гепатит А. В самой поездке необходимо не забывать о правилах профилактики: тщательно мыть руки, употреблять только бутилированную или кипяченую воду, следить за сроками годности продуктов, мыть фрукты и овощи, не скапливать мусор, не пить воду из открытых источников и купаться только в разрешенных местах.