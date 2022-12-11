Что делать, если рейс задерживают из-за непогоды

Из-за аномальной погоды (или непогоды, кому как больше нравится) в столичных аэропортах один за другим отменяют или переносят рейсы. Потому что самолёт хоть и большой, а ветер, снег и ледяной дождь ему тоже страшны. Из-за сдвигов в расписании многие пассажиры остаются в аэропортах, точно бедные родственники. Однако они вправе отказаться от полёта, а перевозчик обязан им всё возместить до последней копейки. Это не мы придумали — это всё Роспотребнадзор.

Фото: Секрет фирмы Секрет фирмы

В ведомстве рассказали, что если рейс отменяется или переносится из-за погодных условий, пассажиры имеют право не торчать в аэропорту и не ждать с моря погоды, а развернуться и уехать домой, требуя вернуть деньги за билет. Можно даже требовать оплатить моральный вред, да ещё и штраф за просрочку доставки в пункт назначения.

Но если нужны не «шашечки», а всё-таки ехать, то вы вправе требовать бесплатное хранение багажа, предоставление комнат матери и ребёнка (если вашему чаду до 7 лет), прохладительные напитки и горячее питание, если рейс задерживается более чем на четыре часа, и размещение в гостинице, если до вылета более восьми часов. А если авиакомпания упирается и не идёт навстречу, можно жаловаться в Роспотребнадзор. А уж там разберутся.

Как писал ранее «Секрет», 11 декабря в московских аэропортах Внуково, Домодедово и Шереметьево задержали 53 рейса, а ещё 6 рейсов вообще отменили из-за снегопада. А 12 декабря вообще обещают осадки, каких столичная земля не знала аж с 1960 года.