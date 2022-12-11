Названы заболевания, с которыми опасны авиапутешествия

Главный внештатный специалист Минздрава Московской области по общей врачебной практике Роман Горенков предупредил, что перепады давления, стресс и долгое пребывание в сидячем положении во время авиаперелетов могут негативно повлиять на здоровье, особенно если у человека уже имеется то или иное заболевание.

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Специалист подчеркнул, что внимательнее и осторожнее всего во время перелетов нужно быть людям с варикозным расширением вен. Из-за долгого сидения вены пережимаются и плохо влияют на человека. Более того, может даже возникнуть тромбообразование. Таким пассажирам следует перед поездкой принимать средства, препятствующие образованию тромбов, сообщает радио Sputnik.

Не слишком хороши перелеты и для пациентов с аденомой предстательной железы. Из-за долгого сидения у них может нарушиться кровоток. Чтобы снизить риски, врач советует людям с подобным недугом ограничить количество жидкости перед и во время полета.