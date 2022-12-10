Что обязательно нужно сделать, если вы заболели в отпуске

Болеть во время отпуска никому не хочется, но часто это все-таки происходит. Не все знают, что даже если вы заболели в другой стране, в России вы все еще можете получить компенсацию за больничный. Рамблер" расскажет, как это сделать.
Чтобы турист мог претендовать на получение и последующую оплату больничного листа, он должен подтвердить факт своей временной нетрудоспособности. Для этого придется обратиться в больницу страны посещаемой и потребовать соответствующий документ.
Ростуризм предоставил данные статистики, согласно которой были отмечены следующие страховые случаи:
При наличии медицинского страхового полиса лучше связаться с представителями страховой компании. Они дадут подробную инструкцию, как получить помощь и в какую больницу обратиться, чтобы услуги были покрыты страховыми выплатами.
Затем придется обратиться в МИД России за легализацией документа, выданного за границей. Когда оно будет получено, обратитесь уже в российскую больницу со всеми документами, а также их заверенным переводом. Решение о замене иностранных медицинских документов на листок нетрудоспособности российского образца принимает врачебная комиссия.
Когда вам будет выдан листок нетрудоспособности, работодатель должен принять его и оплатить.