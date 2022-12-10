Что обязательно нужно сделать, если вы заболели в отпуске

Болеть во время отпуска никому не хочется, но часто это все-таки происходит. Не все знают, что даже если вы заболели в другой стране, в России вы все еще можете получить компенсацию за больничный. Рамблер" расскажет, как это сделать.

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Чтобы турист мог претендовать на получение и последующую оплату больничного листа, он должен подтвердить факт своей временной нетрудоспособности. Для этого придется обратиться в больницу страны посещаемой и потребовать соответствующий документ.

Какие проблемы чаще всего происходят в отпуске

Ростуризм предоставил данные статистики, согласно которой были отмечены следующие страховые случаи:

47% – простуды, инфекционные заболевания

19% – отравления

16% – травматизм

7% – переломы позвоночника, ног, рук

5% – аллергические проявления, солнечные ожоги

3% – проблемы с зубами

Какие документы нужны для компенсации медицинское заключение

справка врача, подтверждающая прохождение курса лечения

иные документы, которые установлены законодательством

При наличии медицинского страхового полиса лучше связаться с представителями страховой компании. Они дадут подробную инструкцию, как получить помощь и в какую больницу обратиться, чтобы услуги были покрыты страховыми выплатами.

Затем придется обратиться в МИД России за легализацией документа, выданного за границей. Когда оно будет получено, обратитесь уже в российскую больницу со всеми документами, а также их заверенным переводом. Решение о замене иностранных медицинских документов на листок нетрудоспособности российского образца принимает врачебная комиссия.