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1 час назад

Что обязательно нужно сделать, если вы заболели в отпуске

Даша Краснова

Болеть во время отпуска никому не хочется, но часто это все-таки происходит. Не все знают, что даже если вы заболели в другой стране, в России вы все еще можете получить компенсацию за больничный. Рамблер" расскажет, как это сделать.

Что обязательно нужно сделать, если вы заболели в отпуске
Фото: unsplashunsplash

Чтобы турист мог претендовать на получение и последующую оплату больничного листа, он должен подтвердить факт своей временной нетрудоспособности. Для этого придется обратиться в больницу страны посещаемой и потребовать соответствующий документ.

Какие проблемы чаще всего происходят в отпуске

Ростуризм предоставил данные статистики, согласно которой были отмечены следующие страховые случаи:

  • 47% – простуды, инфекционные заболевания
  • 19% – отравления
  • 16% – травматизм
  • 7% – переломы позвоночника, ног, рук
  • 5% – аллергические проявления, солнечные ожоги
  • 3% – проблемы с зубами

Какие документы нужны для компенсации

  • медицинское заключение
  • справка врача, подтверждающая прохождение курса лечения
  • иные документы, которые установлены законодательством

При наличии медицинского страхового полиса лучше связаться с представителями страховой компании. Они дадут подробную инструкцию, как получить помощь и в какую больницу обратиться, чтобы услуги были покрыты страховыми выплатами.

Затем придется обратиться в МИД России за легализацией документа, выданного за границей. Когда оно будет получено, обратитесь уже в российскую больницу со всеми документами, а также их заверенным переводом. Решение о замене иностранных медицинских документов на листок нетрудоспособности российского образца принимает врачебная комиссия.

Эксперт раскрыл, что будет с ценами на отдых за границей

Когда вам будет выдан листок нетрудоспособности, работодатель должен принять его и оплатить.

Лайфхаки,МИД России,Ростуризм,
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