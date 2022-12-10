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2 часа назад

Как пережить долгий перелет: видео

Мария Кимакович

Долгий перелет может быть не просто утомительным, но и физически тяжелым испытанием. Поэтому важно правильно подготовиться к полету, чтобы поездка была максимально комфортной. Блогер Chiko_travel собрала советы о том, как легче переносить длительные перелеты.

Если вам предстоит долгий полет, рассмотрите вариант билетов с пересадкой, чаще это даже дешевле, чем лететь напрямую. Иногда пересадки дают возможность остановиться в новой стране на пару дней, погулять и передохнуть. Это поможет разбить длинный перелет на два средних по продолжительности.

Перед полетом серьезно подойдите к выбору одежды. В самолете может быть как жарко, так и холодно, поэтому нужно иметь возможность при необходимости снять или надеть верхний слой одежды. Не надевайте в самолет тугие вещи, долго сидеть в такой одежде будет некомфортно.

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Подробнее о том, как сделать длительный перелет максимально комфортным, смотрите в видео.

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