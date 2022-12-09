Стюардесса раскрыла способы заняться сексом во время полета

Американская стюардесса, ставшая популярной в TikTok, рассказала о секретной комнате для членов экипажа и раскрыла способы заняться сексом на борту самолета. Ролик опубликован в соцсетях бортпроводницы, на него обратило внимание издание Daily Mail.

Фото: Lenta.ru Lenta.ru

На ролике сотрудница авиакомпании Сьерра Мистт (Cierra Mistt) объяснила, что многие пассажиры хотят попасть в Mile High Club, и чаще всего для этих целей используется туалет или последние ряды кресел. Мистт подсказала, что после предоставления еды и напитков бортпроводники, как правило, на 20-30 минут не выходят из носовой части самолета. В это время пассажиры могут беспрепятственно заняться сексом, не привлекая к себе внимание.

Кроме того, стюардесса рассказала, что в самолетах есть скрытые комнаты экипажа, «забитые кроватями». Мистт подчеркнула, что во время полета бортпроводники могут там уединиться, а пассажиры этого даже не заметят.

«Иногда, если пассажирам повезет, стюардессы могут позволить им спуститься туда и присоединиться к клубу Mile High», –– заключила Мистт.

Бортпроводница также рассказала, без чего не обходится ни один член экипажа во время полета. По ее словам, это солнцезащитный крем. «Мы мажемся солнцезащитным кремом, потому что летаем около суток в огромной металлической трубе на высоте 30 тысяч футов. А это очень близко к озоновому слою», — пояснила она.