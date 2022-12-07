Новости путешествий
Отдых в России
Личный опыт
Заграница
Лайфхаки
Путеводители
+14° в 
USD 62.94EUR 65.90
Войти в почту
1 час назад

Туристам раскрыли способы избежать потери багажа и документов в аэропорту

Lenta.ru

Эксперт по путешествиям и генеральный директор компании по присмотру за домами людей по всему миру Housesitmatch.com Ламия Уокер (Lamia Walker) раскрыла несколько способов, как туристы могут избежать потери личных вещей в аэропорту. Об этом она рассказала Express.

Раскрыты способы избежать потери багажа и документов в аэропорту
Фото: Lenta.ruLenta.ru

По словам Уокер, она всегда покупает яркие багажные бирки для всех вещей, которые она берет с собой в поездку: даже сумки для ноутбука или дамского клатча. Эксперт призналась, что начала следить за маркировкой своего багажа после того, как однажды другая пассажирка случайно забрала ее чемоданчик — сумки были абсолютно идентичны, а ошибка выяснилась только после обнаружения чужих вещей внутри.

Еще один совет — класть все проездные и личные документы в прозрачный пакет.

«Было ли у вас когда-нибудь такое чувство, когда вы уходите от стойки паспортного контроля, что, возможно, вы забыли забрать какие-то свои документы? Взглянув на прозрачную папку вы с первого взгляда поймете, ошибаетесь или нет», — объяснила Уокер.

Лайфхаки,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ЧМ-2022ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители