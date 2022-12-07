4 дешевых, но полезных товара для комфортных поездок зимой

Путешествия зимой могут доставить не меньше удовольствия, чем летние. Самое главное – основательно к ним подготовиться. Подробнее о вещах-помощниках, которые обойдутся недорого, но будут как нельзя кстати в поездках – в материале "Рамблера".

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Носки с USB-подогревом

Носки можно заряжать не только от розетки, но также от повербанка, автомобильного прикуривателя и компьютера. Такой гаджет незаменим в живописных местах с суровым климатом. Не нужно надевать три пары носков, чтоб наверняка – достаточно одной, но с подогревом.

Термос с индикатором температуры

Термос пригодится везде: на прогулке в лесу, на катке, на горнолыжном курорте и на рыбалке. Контролировать температуру напитка можно, не открывая крышку термоса, что очень удобно. А тепло в таком сосуде напиток будет сохранять 12 часов.

Карманная гирлянда

Планируете отмечать Новый год на природе в окружении живых елок? Не скупитесь на украшения. Тем более, что придать праздничный вид ели в лесу можно при помощи карманной гирлянды на батарейках. И природу сбережете, и настроение себе поднимете.

Солевая грелка