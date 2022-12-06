Психолог назвал три важных правила для хорошего отдыха

Для того, чтобы действительно отдохнуть во время выходных или отпуска, стоит менять деятельность и правильно распределять нагрузку.

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«Если ваша основная работа – физический труд, то на выходных наслаждайтесь спокойствием в горизонтальном положении», – заявила врач.

Психолог посоветовала использовать «матрицу Эйзенхауэра», которая поможет распределить дела по важности и срочности, объясняет Анастасия Корнеева.

Во время отдыха нужно прислушаться к себе и не поддаваться на то, что вы не хотите. Если вас зовут повеселиться, но вы хотите полежать на диване, то лучше выбрать то, что комфортно вам, без боязни пропустить веселье.