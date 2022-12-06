Психолог назвал три важных правила для хорошего отдыха

Для того, чтобы действительно отдохнуть во время выходных или отпуска, стоит менять деятельность и правильно распределять нагрузку.
«Если ваша основная работа – физический труд, то на выходных наслаждайтесь спокойствием в горизонтальном положении», – заявила врач.
Психолог посоветовала использовать «матрицу Эйзенхауэра», которая поможет распределить дела по важности и срочности, объясняет Анастасия Корнеева.
Во время отдыха нужно прислушаться к себе и не поддаваться на то, что вы не хотите. Если вас зовут повеселиться, но вы хотите полежать на диване, то лучше выбрать то, что комфортно вам, без боязни пропустить веселье.
Также во время отдыха можно сделать какое-то дело, на которое не хватало времени во время работы. Вы закончите его, освободите память и получите дофаминовый всплеск, передают «Известия».